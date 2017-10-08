總統盃冠軍菲僑合唱團 明將登國慶晚會舞台

2017-10-08 16:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會睽違10年舉辦「總統盃僑胞混聲合唱觀摩賽」，由菲華青年服務團幼獅合唱團拔得頭籌。該團團長郭彥希表示，「賞月舞」改編自同名的台灣原住民歌謠，描述原住民在美麗月光下舞蹈的情景。菲華幼獅合唱團明（9）天將在台中國慶晚會上表演，以歌聲為國慶祝賀。

僑委會日前於台北東吳大學舉行「總統盃僑胞混聲合唱觀摩賽」，計有來自北美、亞洲及大洋洲等共計14隊海外僑界合唱團返台參賽。最後由菲華幼獅合唱團奪冠，亞軍為溫哥華蓬萊合唱團，季軍為美南大專院校聯合校友會合唱團。

僑委會副委員長田秋堇說，此觀摩賽讓海外僑胞能以歌會友，以歌聲讚揚我們的國家。菲華幼獅合唱團明天將在台中國慶晚會上表演自選曲「賞月舞」，以歌聲祝賀我國生日快樂；僑務電子報（ocacnews.net）明晚6時也會同步直播。

評審代表陳麗芬講評時說，每一個合唱團都唱台灣歌曲，有的以聲帶情，有的以情帶聲，在評比伴奏、指揮、團隊表現等項目時，評審都感受到大家喜愛唱歌的熱情。聽見海外僑胞美麗的聲音，她相當感動。

菲華青年服務團幼獅合唱團團長郭彥希表示，「賞月舞」是台灣原住民歌謠，他們改編成為同名自編曲，以原住民生活為背景，描述族人在美麗月光下，與親友愉悅地舞蹈。指揮朱陳琳琳說，他們在國慶晚會將會呈現更好的演出。