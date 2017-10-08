美國玫瑰花車遊行常勝軍 華航組團國慶亮相

雙十國慶花車將於（10）日假台北市總統府前盛大登場，華航今年首次參與國慶花車盛會，也是唯一的航空公司代表。（華航提供）

2017-10-08 17:12

〔記者陳宜加／台北報導〕雙十國慶花車遊行10日國慶當天將在總統府前登場，華航今年首次參與，也是唯一的航空業者代表，將以最新A350中長程客機為主角，象徵華航機隊持續年輕化、不斷拓展航線，打造台灣成為通往全球的亞洲樞紐。

華航自1987年開始參加美國玫瑰花車遊行，每屆花車設計都秉持環保理念、力求創新。首次參加國慶花車遊行，配合今年主題「BETTER TAIWAN，2017 一起更好」，與高鐵、觀光局及中華電信一起合作，強調以交通部施政亮點「淬礪奮發機場國門」為主軸，打造「華航領頭揚台灣齊飛翔」主題。

花車全長12公尺、高3.5公尺、寬3.6公尺，採歐洲風造型，特別委請大葉大學造型藝術學系設計，結合「花之故鄉」彰化田尾鄉的特色，使用石斛蘭、乒乓菊、火鶴等高級花材，以華航客機搭配倫敦大笨鐘、羅馬競技場、比薩斜塔、荷蘭風車等歐洲直飛城市知名景點，及荷蘭國花－鬱金香、英國國花－狗薔薇、義大利國花－雛菊，呼應華航以全新機隊直飛歐洲不中停。車上8名亮麗的華航空服員以親切的笑容與儀態凸顯華航以客為尊、持續追求卓越與創新的理念。

除了國慶當天花車遊行，想與華航國慶花車近距離接觸，可於10日晚間6點至9點、11日至15日每天早上9點至晚上9點，到南港展覽館停車場參觀。另外，國慶粉絲專頁還有花車網路票選活動。