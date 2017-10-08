合歡北峰拍婚紗照 冷爆、累翻、美呆了！

新人忍低溫在合歡北峰拍紗照美得令人怦然心動。（圖擷自女攝影師Megan Liang女攝師網站http://mskaffiimage.com）

2017-10-08 16:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕哇！真是美呆了！一對熱愛登山的準新人，找女攝影師梁琇媚為兩人在合歡北峰拍婚紗照，攝影和造型團隊全是女生，與新人重裝備走了兩小時才到山頂，氣候瞬息萬變，一行人搶時間拍攝5小時，攝影團隊以「冷爆、累翻」形容的拍攝工作，合歡山氣勢磅礡是美到無敵的攝影棚，婚紗照超美超夢幻，梁琇媚說「一切都值得了」。

南投縣草屯鎮籍的女攝影師梁琇媚，6日一早就與攝助、造型師，及高姓和郭姓準新人，每人都背上重重行囊，從合歡山小風口上山，走了兩小時才到山頂，開始化妝、換衣服，高姓準新郎對山上天氣很瞭解，知道氣候瞬息萬變，提醒梁琇要掌握時間以免霧來就無法拍攝。

梁琇媚說，老天幫忙下，大部分的照片都在起霧前拍好，，新娘穿薄薄婚紗忍著寒氣拍了5小時，毅力耐力和忍功一流。昨日看到照片，這對新人興奮極了，感謝老天爺和攝影團隊讓兩人圓夢。

梁琇媚也說，和婚攝助理、造型師等人，半月前就先練體力並試爬過合歡北峰，了解體能和路況，由於工作人員都是女生，還要調開生理期。6日傍晚下山時，兩名造型師腳程較慢，眼看天黑了下來，自己在山下一直大聲喊話，最後看到兩名造型師下山才安心。