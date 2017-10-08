雲林二監掌中劇團 戴面具演「鋼管秀」

2017-10-08 15:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕2017雲林國際偶戲節昨日登場，將一連舉辦8天的活動。雲林第二監獄「傳統技藝訓練班」掌中劇團、醒獅團也來「逗熱鬧」，受刑人今天戴面具演出精彩布袋戲，還上演「鋼管秀」，除展現二監受刑人高超的操偶技術外，也看得到受刑人的幽默感。

雲林二獄掌中戲團成立於民國96年，由彰化二水明世界掌中劇團茆國聰、陳怡臻擔任指導老師，101年結合醒獅戰鼓，組成「傳統技藝訓練班」，延聘瀛洲民俗會館凌子宸教練入監教授。103年4月在縣府支持及矯正署的指導下，辦理首次街頭藝人入監徵選，該掌中劇團、醒獅團均獲評審肯定取得證照，更連續於103、104、105年受邀參與雲林國際偶戲節盛事演出，開啟重大藝文活動合作契機。

雲二監今天在農博生態園區演出節目「江湖不歸路」，戲中主角以受刑人自身經歷，說明「歹路不能行」，紙醉金迷或許能換得一時的快樂，但最終還是得付出代價。演出過程道具特別多，連「鋼管秀」也上台，劇情極為精彩。

雲林第二監獄典獄長吳承鴻表示，雲二監多年來深耕藝文教育，致力發展偶戲、醒獅戰鼓等在地傳統技藝，本次應邀參與雲林國際偶戲節，由雲二監傳統技藝訓練班學員擔綱演出，也彰顯矯正機關傳承各項傳統技藝的著墨與用心。