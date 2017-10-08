盼助關山蜕變 雕塑家羅東雄返鄉任藝術顧問

羅東雄以木纖紙板、塑鋼土、鋼條等複合媒材製作的「海角精靈」作品，將在今年亞洲現代雕塑家聯展中展出。（記者王秀亭攝）

2017-10-08 15:55

［記者王秀亭／台東報導］亞洲現代雕塑家羅東雄在離鄉半世紀後，捨棄國外高薪挖角，選擇回到老家台東關山鎮，擔任鎮公所無給職的藝術顧問，羅東雄說，關山小鎮有獨特的氛圍與魅力，希望自己是一顆種子，與鎮民一起努力，讓關山被看見。

台東高商退休主任羅東雄鑽研後現代空間藝術幾十年，擅於以木纖紙板、塑鋼土、鋼條等複合媒材做後現代藝術雕塑，作品屢次受邀在巡迴各國的亞洲現代雕塑家年展中，與他國藝術家聯合展出，更是曾獲十大經典農村的鹿野鄉永安社區及多個社區再造的藝術顧問。

羅東雄感嘆地說，一路看著緊鄰關山鎮的鹿野、池上鄉知名度逐年攀升，關山鎮卻沒走出自己的路，雖然有人想高薪邀請他到中國駐村創作，若能返鄉做些事，會比賺錢更有意義，因而答應關山鎮長戴文達返鄉常駐。

羅東雄說，15歲因求學就離開關山鎮，直到64歲才返鄉定居，兒時住的房子早已損毀，還好鎮公所提供閒置的員工宿舍，可以進行藝術創作，也是與鎮民直接溝通的基地。

戴文達指出，羅東雄進駐關山鎮後，有多個藝術重任，包括將入住的員工宿舍改造成小型藝術展演館；美學帶進社區角落，協助中福社區改善環境空間；開設藝術工作坊，及廢棄養蠶場改造為多元文化展演空間。