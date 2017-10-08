錢母回娘家 紫南宮再掀收集潮

南投縣竹山鎮紫南宮舉辦「錢母回娘家」活動，有民眾開心展示自己收集的不同生肖的錢母。（記者謝介裕攝）

2017-10-08 15:20

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮紫南宮「錢母回娘家」活動，今在「龍轉好運」廣場熱鬧展開，吸引來自全國各地信眾帶著錢母回來朝聖，再掀收集錢母熱潮，瞬間，「你，收集幾個錢母?」，也成了彼此見面打招呼的問候語，場面熱鬧又逗趣。

南投縣竹山鎮紫南宮管理委員會副主委黃新吉（左1起）、常務監事莊志良等人，藉由「錢母回娘家」活動與信眾互動。（記者謝介裕攝）

紫南宮以往發給信眾的錢母是薄銀紙片，因不易攜帶且易碎裂，遂從「龍年」打造名為「龍轉好運」的廣場後，開始改版推出鍍金、鍍銀的招財錢母，讓求到的信眾隨時攜帶在身上或放在財位上保平安，迄今已經6年，加上是非賣品又具祈福之意，才深受信眾喜愛。

南投縣竹山鎮紫南宮舉辦「錢母回娘家」活動，吸引信眾大排長龍與廟方進行交流。（記者謝介裕攝）

此次「錢母回娘家」活動，依廟方所訂規則，至少須收集3個不同生肖的錢母才能獲得獎品，其中，集滿龍、蛇、馬、羊、猴、雞等6種生肖的錢母，便可獲琉璃項鍊與雞年紀念套幣獎品。

南投縣竹山鎮紫南宮舉辦「錢母回娘家」活動，吸引信眾大排長龍與廟方進行交流。（記者謝介裕攝）

適逢國慶假期，今一早紫南宮附近街頭巷尾人聲鼎沸，排隊人龍綿延數公里，人潮超乎想像的多，其中，光是集滿6種不同生肖的信眾，竟然多達1000人，廟方對其虔誠收集錢母的心意，也十分感動。

南投縣竹山鎮紫南宮舉辦「錢母回娘家」活動，吸引信眾大排長龍與廟方進行交流。（記者謝介裕攝）

紫南宮管理委員會副主委黃新吉、常務監事莊志良指出，這6年來，每年送出的錢母都超過10萬枚，尤其，新生兒只要其家人出具健保等相關資料佐證，便可獲贈錢母，也希望藉此活動與信眾交流的同時，讓廟方供奉的土地公、土地婆再為這些孩童加持，庇佑平安、健康長大成人。