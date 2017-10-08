2隻Q版大頭警察人偶超吸睛 6名員警揮汗換來的

2隻Q版大頭警察人偶超吸睛。（記者許國楨翻攝）

2017-10-08 15:02

〔記者許國楨／台中報導〕邁入第15個年頭的台中爵士音樂節，昨晚在草悟道及市民廣場登場，首日即吸引超過萬人參與，第一分局除投入警力交管，也特別請來2隻Q版大頭警察人偶進行犯罪預防宣導，引起民眾爭相拍照，在得知這麼吸睛的人偶背後，是6名男警輪班揮汗換來，直呼真的是警察難為。

因應這場台中人的年度音樂饗宴，第一分局除了投入117名警力及16名義交，維護現場及周邊秩序外，也設置服務站提供民眾相關交通資訊，以及反毒、防竊、反詐騙與行人路權等交通安全議題諮詢服務。市議員江肇國也到場加油打氣，並加入服務站宣導行列。

偵查隊則精心設計多項老少咸宜的九宮格闖關遊戲，以遊戲方式提供民眾生動活潑的犯罪預防知識，只要通過考驗即能帶回精緻禮品，藉此提高民眾參與意願，寓教於樂。

警方同時特別請來2隻Q版大頭警察人偶，配合犯罪預防宣導，員警自下午4點多著裝至現場後，一直到晚間近9時許任務才告一段落，尤其是最近氣溫仍偏高，6名員警輪番上陣，揮汗在人偶底下演出，還得儘量配合民眾爭相拍照的要求，人偶雖吸睛，但這項任務不輕鬆，真的是警察難為。

警方則再次呼籲民眾盡可能搭乘大眾運輸工具前往，活動期間只要有行經會場的公車，車前看板均會顯示「行經爵士音樂節會場」方便民眾辨識，省時、省錢又省事。