何釩赴美參加國際紋身大賽 作品全獲獎

盧安身上的「綑綁刺中刺」作品，贏得紐約威徹斯特國際紋身大賽彩色大圖金牌。（記者周敏鴻攝）

2017-10-08 14:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市紋身職業工會理事長何釩在女性友人黃宇希的左、右臂與背部3處，用豐富色彩紋上「海底世界」主題的刺青圖案，參加美國紐約威徹斯特國際紋身大賽，分別贏得手臂刺青的金、銀牌與背部大圖銅牌肯定。何釩的另一件作品「綑綁刺中刺」，也在比賽中贏得彩色大圖冠軍，成績傲人。

為了參加紐約威徹斯特國際紋身大賽，何釩1年前開始幫兩位女性友人黃宇希、盧安紋身，其中盧安是背部延伸到臀部的彩色大圖，黃宇希分為左、右臂與背部，紋上三種圖案。

何釩說，盧安的彩色大圖稱為「綑綁刺中刺」，紋上身的圖案，是1位全身刺青女子的雙手、身體都被綑綁，後方有1隻情緒激昂的火鳳凰不斷鼓勵她，希望表達女性努力突破重重束縛的意境。

黃宇希的左臂是海底女神、右臂是人魚公主、背部是海底世界美人魚，串起成為「海底世界」的主題，何釩說，他用了約40種顏色，先紋上美女圖案，再襯以珊瑚、貝殼、魚類等背景，營造海底世界美麗祥和的情境。

9月底何釩帶著黃宇希與盧安到美國參賽，她們身上的紋身作品獲得評審青睞，讓何釩抱回2金、1銀、1銅的好成績，在20多個國家的選手前大出風頭，他說，他的紋身作品用色大膽、立體寫實，才能贏得偏好強烈風格的歐美評審喜愛，為國爭光。