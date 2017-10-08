斗六成功夜市將吹熄燈號 11月在雲科大旁另起爐灶

2017-10-08 14:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市舊炮台成功夜市將吹熄燈號，預計11月8日遷往雲林科技大學旁仁義路帝寶社區旁，每週3、6營運，由於鄰近住宅區，附近民眾擔心夜市臨停汽機車爆增，影響居民出入打擾原本清靜的生活；夜市管理委員會善意回應，會加強垃圾、交通、油煙等問題管理。

成功夜市因腹地建築物越來越多，經營團隊決定結束營業，目前已在斗六仁義路帝寶社區承租一大塊用地，目前還在整地中，預計今年11月8日的每星期3及6營業。

「我要生活、反對與夜市當鄰居！」帝寶的林姓市民說，當初購屋就是看上地點適中，環境幽靜，如果學區變夜市，實在難以接受；陳姓市民表示，夜市預定地原本長滿綠色植物，如今出租變夜市，未來人潮加車潮，一定影響居住品質。

也有市民認為，斗六人文公園夜市就在附近，2個夜市都在星期6營業，彼此搶生意，分散人潮，難以集夜，攤販選在此次設點，不見得是好主意。

雲科大學生則認為，夜市是台灣人特有文化，他樂觀其成。

社區居民向議員林聖爵陳情，希望能有轉圜空間，雲科觀光夜市與住戶雙方初步達成共識，夜市管理委員會加強垃圾、交通管理，其中垃圾會派專人於隔天早上8點前會完成清除，營業時間會並派巡守隊，指揮車輛動線，管理停車秩序，不會讓人潮、車潮影響附近居民。

至於居民擔心的油煙問題，夜市管理委員會也會採用集煙孔加強管理，也承諾未來夜市營運如有盈餘，將設置圍牆及回饋金，維護居民生活品質。