國慶連假第2天 蘇澳、台東地區車多

2017-10-08 14:37

〔記者陳宜加／台北報導〕今日是國慶連假第二天，公路總局表示，截至上午11點，台62線瑪東系統往大武崙、台64線中和往國三、65線土城往國三、台65線新莊往五股、台66線平鎮往大溪等路段壅塞；台7線百吉往三民、台74線東向匯入國3霧峰匝道、台74線匯入國3快官匝道、台14甲線仁愛至清境路段等路段車多。

昨日台9線蘇花公路南下花蓮車流量高，日交流量已達1萬3800餘輛，遠超出蘇澳地區道路容量，為因應大量車流，公路總局已事前規劃分流路網，加上箕山橋改善工程提完工，可使蘇澳地區車流獲得有效紓解，車流行駛狀況大致與端午、清明連假第一天相近。

另由於今年國慶煙火於台東舉辦，加上台9南迴北上路線多良高架北端車道縮減，金崙橋亦尚在施工等，一般旅遊、返鄉加上觀賞煙火人次，大客車數量增加等因素，使得南迴車流量較歷次連續假期增加約1萬2000輛，大量車流湧入金崙市區，因此造成路段回堵。

針對連續假期間省、縣道周邊易發生壅塞之風景區路段，公路總局已進行多項交通管制措施，如規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，請多利用省道即時交通資訊APP查詢最新路況資訊，避開壅塞路段及時段。