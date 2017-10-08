國慶連假第二天 這些地雷路段避一下

高公局預估，國5南下南港系統至坪林、北上頭城至坪林路段下午可能發生壅塞情形。（資料照）

2017-10-08 14:30

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是國慶連假第二天，國道壅塞路段包括國1南下湖口至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南下鶯歌系統至關西、快官至南投，車速均僅約30多公里，湖口至新竹一度剩10公里上下；國5南港聯絡道也有大量車流排隊，車速不到20公里。

今天上午西部國道曾出現時速低於40公里的路段，包括國1平面南下楊梅至新竹系統、高架南下機場系統至楊梅端、北上圓山至五堵；國3南下土城至龍潭等路段。另外，國1高架南下70.5公里、平面南下58.4公里、77公里、77.5公里、88公里、198公里、北上165公里、210公里等多處發生交通事故，造成後方車流回堵。

高公局預估，下午1時至6時國3南下快官至南投、國5南下南港系統至坪林、北上頭城至坪林路段可能發生壅塞情形，故請用路人多利用替代道路。下午3至8時國5北上宜蘭至頭城路段將實施高乘載管制，並視交通狀況，機動開放大客車行駛路肩，及實施主線儀控管制。

交通部高公局統計，昨天全日國道總延車公里為121.5百萬車公里，為平日85百萬車公里的1.43倍。今天0至5時國道總延車公里為6百萬車公里，為平日同時段的1.8倍；截至上午11時，國道全線總延車公里為36.2百萬車公里，高公局預估，今日交通量為116百萬車公里。