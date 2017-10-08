南屯區公墓亂草比人高 老鼠藏窩旁邊稻田遭殃

2017-10-08 14:17

〔記者張菁雅／台中報導〕現在正值二期稻作抽穗期，南屯區鎮和巷兩旁稻田卻出現鼠患，老鼠將一片綠油油的稻田咬出無數個大洞。農民抱怨附近的第18公墓已超過半年未除草，草叢成了鼠窩，周遭的稻田都遭殃。台中市生命禮儀管理處表示，清明節前已全墓區除草，之後定期針對墓道除草，將與農業局研究如何解決鼠患。

林姓農民說，往年第18公墓都會在3月底及9月中旬整理墓區、除草，今年卻只有3月底除草一次，現在墓區內雜草長得比人高，成為老鼠躲藏、築巢的地方，老鼠很聰明，平常不吃稻子，稻子要抽穗時會變成「甜甜的」，老鼠就在這時候肆虐，成群出現吃掉稻穗，附近稻田都出現一個一個大洞，影響稻作收成，若要解決鼠患，必須先除草再投藥，否則成效不大。

台中市議員何文海接獲農民反映，到現場了解狀況後表示，第18公墓廣達7、8公頃，範圍相當大，據了解，墓區除草經費不太夠，所以無法定期全區除草，由於公墓為生命禮儀管理處所管轄，而農田的老鼠問題是農業局業務，因此除了請生管處設法除草外，也請農業局協助農民滅鼠。

生管處長陳志明則指出，通常清明節過後到公墓的民眾較少，第18公墓今年初發包的除草標案改為清明節前全墓區除草，墓道每3個月鋤草一次，9月墓道剛除過草，因為經費是固定的，也必須依據標案內容執行，且不是除草就能解決老鼠問題，使用滅鼠藥更可能對生態造成不良影響，該處將與農業局研究採取什麼方式，以有效防制鼠患。