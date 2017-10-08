三坑茭白筍節 鄭文燦：盼「白玉美人腿」成特色農作物

桃園市長鄭文燦（左二）採收三坑筊白筍，體驗農民的辛勞。（記者周敏鴻攝）

2017-10-08 14:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕龍潭區種植21餘公頃的筊白筍，近日陸續收成，農民上午參加「三坑茭白筍節」努力促銷，桃園市長鄭文燦也出席活動幫筊白筍品質掛保證，並為三坑筊白筍取名為「白玉美人腿」，盼未來能發展為地方的特色農作物。

三坑筊白筍節上午在永福宮前廣場舉辦，適逢國慶日連續假期第2天，許多把握好天氣到三坑老街散心的民眾，也被活動吸引，買了不少筊白筍帶回家嘗鮮。

鄭文燦除了品嘗筊白筍，更穿上「青蛙裝」進入田中摘採筊白筍，體驗農民的辛勞，他說，筊白筍的熱量低、纖維質高，加上蛋白質含量是一般蔬菜的4倍，作為養生食材非常適合。

三坑地區農田的灌溉水源包括山泉水，鄭文燦說，因水質好，所以三坑地區每年10月、11月間生產的赤殼種筊白筍，品質也好、就像白嫩的美腿，所以他將三坑筊白筍稱為「白玉美人腿」，希望市府農業局未來要更積極輔導，讓三坑筊白筍成為地方特色農作物。

鄭文燦還說，以永福宮為核心的三坑老街，因過去曾有渡船頭被稱為「龍潭第一街」，市府會結合周邊特色，以保留客家文化、歷史、生態與農業為前提，規劃營造客家生活的環境，再搭配三坑筊白筍等地方特色農作物，帶動地方的觀光發展。