被控假冒馬偕名義赴中談合作 亞大附醫副院長回應了...

亞大附醫副院長林璨。（擷自亞大附醫官網）

2017-10-08 14:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於遭指控假冒馬偕醫院名義赴中國洽談合作事宜的亞洲大學附屬醫院副院長林璨，在沈默多日後，今天以書面回應，他表示，有關媒體報載之「假名片」爭議，是由「宣捷」公司於104年12月派人交付與他，並告知合作對象為馬偕醫院，至於該名片出處為何，他本人事先並不知情，基於長官與部屬信賴關係，他人也未多所質疑。

林璨對於外界的多項疑點提出五點說明，全文說明名下

一、本人係於民國104年10月起，任職於「宣捷生物科技公司」，擔任顧問職務，主要工作內容是為該公司發展大陸相關業務，任職期間與「中國醫藥大學附屬醫院」及「亞大醫院」均無任何關係，此點必須先說明。

二、本人於民國104年10月至105年8月，任職於「宣捷生物科技公司」，由宣昶有總經理指派在中國成立醫院，委由我擔任聯繫窗口，負責統籌建院業務。

三、有關媒體報載之「假名片」爭議，是由「宣捷」公司於104年12月派人交付與我，並告知合作對象為馬偕醫院，至於該名片出處為何，本人事先並不知情，基於長官與部屬信賴關係，本人也未多所質疑。

四、至於媒體刊登之北京天壇合影照片，為105年5月公司所安排行程，事前本人也未知悉出席人員為何，團員合照僅為到此一遊性質。

五、有關於合作建院事務，因後續諸多因素並未持續進行，僅止於討論階段，於民國105年1月底即終止該案，對於今日引起外界風波，本人也感到十分震驚與訝異，希望藉由此聲明，提供媒體朋友參考，勿對本人現任職單位造成傷害。