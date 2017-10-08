清水地景藝術節開幕 漂流木與竹為媒材說在地故事

2017清水地景藝術節，作品「逐鹿清水」。（記者歐素美攝）

2017-10-08 13:45

〔記者歐素美／台中報導〕2017清水地景藝術節今天在鰲峰山公園的牛罵頭遺址文化園區登場！藝術家廖柏森及陳勇昌以漂流木及竹子等媒材，創作出「逐鹿清水」、「清水印記」、「風的祝禱」、「PAPOPA之牆」、「歷史的風景」及「大樹下的故事」等作品，呈現出清水在地的記憶，展出至22日止。

2017清水地景藝術節今天在拍瀑拉族的傳統舞蹈中揭開序幕！吸引許多民眾參與。牛罵頭遺址文化園區是清水著名的史前文化遺址，也是平埔族活動的地區，4千年前即有平埔族逐鹿而居，日本治台期間並在此建立神社，國民黨來台後改建軍營。

藝術家廖柏森及陳勇昌運用漂流木等複合媒材，創作出結合清水區歷史發展及居民生活記憶的作品，「逐鹿清水」象徵早期居民逐鹿而到清水，兩隻鹿彷彿守護著清水；「清水印記」則是由民眾一起參與，利用木板仿史前陶甕碎，由在地小朋友在木板上繪製清水區的特色風景、小吃等。

現場並有闖關等活動，民眾只要到地景藝術前，回答對清水的印象，就可集章獲得小小精美紀念品。許多民眾對清水的印象都是米糕及高美濕地，導覽人員則表示，民眾還可到鰲峰山公園、港區藝術中心等來個一日遊。

這項展出將到本月22日止，展覽期間提供週六、日現場導覽解說服務，週一到週五，學校可預約導覽，上午10點半及下午2點各一場。