笨港五湖四湖宴 110多位藝師作品同場鬥藝

笨港五湖四湖宴源自清朝滿漢全席，北港以各項精彩工藝作品朝貢媽祖，其中擺桌也是一項重要工藝。（記者黃淑莉攝）

2017-10-08 13:18

［記者黃淑莉／雲林報導］北港「笨港五湖四海宴」工藝聯展今天登場，共展出全國110多位藝師的作品，包括雕刻、泥塑、紙雕、筆雕、剪粘、神偶等琳瑯滿目，雲林縣長李進勇邀請大家雙十連假到北港欣賞這場精彩展覽。

笨港五湖四海宴工藝聯展是由北港工藝坊、雲林縣傳統工藝文創產業發展協會聯合舉辦，地點在北港南陽國小，北港遊客中心專案經理黃淑吟指出，主辦單位邀請全國各項工藝師以總舖師辦桌的態度，將各項工藝大會師以「五湖四湖宴」的形式獻給媽祖。

黃淑吟表示，今年共有110多位藝師參加，其中有30多位年輕工藝師，擺桌部分前面是資深藝師，包括哨角職人魏幼謙、廟宇彩繪大師洪平順、電影看板大師許明雄等人，中後段則是中、青代的藝師，代表敬老尊賢及工藝傳承精神。

北港工藝坊指出，這次參展的藝師有多位是第二代、第三代，例如交阯陶大師郭志郎的女兒郭育珊、斗南布袋戲偶雕刻大師徐炎卿第三代傳人徐伯郡等。

李進勇表示，五湖四海宴源自清朝的滿漢全席，後來演變為北港媽祖信仰的重要活動之一，以各項精彩工藝作品朝貢媽祖，相當特別也很有看頭，展期至10日下午3點，歡迎大家連假到北港欣賞。

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笨港五湖四湖宴工藝聯展共展出全國110多位藝師作品，相當有看頭。（記者黃淑莉攝）

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