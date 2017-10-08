台中大里人口增加 社會局未來將單獨成立家庭中心

2017-10-08 13:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為服務台中大屯區的民眾，社會局已成立太平及霧峰家庭福利服務中心，但隨著大里人口數日益增加，因此社會局計劃在明年底、後年初在大里區成立大里家庭福利服務中心，地點就設在正在規劃興建中的大里甲興大樓。

社會局有14個家庭福利服務中心，每一個家庭中心都會依地區特色，對高風險、經濟弱勢家庭提供服務，而社會局在大屯區設有太平及霧峰各設一個家庭中心，也各依太平及霧峰的在地需求提供服務。

由於霧峰家庭中心同時服務大里地區，然而，大平區的人口數約為18萬8千多人、霧峰則只有6萬5千多人，但大里區則是高達21萬1千多人，而且相當多的外來人口，因此，單獨為大里區設一個家庭服務中心有其必要。

社會局表示，目前正在大里規劃興建甲興大樓，位在大里區新甲段，基地面積709.43平方公尺，為地下一樓、地上5樓的建物，預估今年底完工。

社會局表示，甲興大樓是一棟綜合型社政大樓，一旦完工，不但大里家庭中心將設置於此，此外，還有食物銀行及其他多功能用途。

社會局表示，一旦大里家庭服務中心成立，大屯區太平、霧峰、大里三個行政區都各自有一個家庭中心，可以就近服務當地的民眾，大里地區的民眾若有需求，也不必跑到霧峰來，而大里家庭中心可給予當地高風險及經濟弱勢家庭即時的協助。