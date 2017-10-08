竹市家福中心全國首創繪本 鼓勵親子共讀找出家庭優點

竹市家庭福利服務中心全國首創繪本 ，鼓勵親子共讀找出家庭優點。（記者蔡彰盛攝）

2017-10-08 12:59

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為讓市民更重視兒少權益及關注兒少議題，新竹市政府推出全國家庭福利服務中心首創的兒童繪本《寶石小花不見了》，以繪本方式宣導兒少保護，繪本內容簡單生動的故事，市長林智堅期盼透過繪本，鼓勵遇到困難的家庭，勇敢地找到對的人、對的方法來共同解決問題。

林智堅表示，新竹市18歲以下的兒少人口9萬8224人，占全市人口比例超過20%，比例全國最高，為給孩子安心成長的生活環境，市府積極為兒少安全把關，成立新竹市首座家庭福利服務中心，並推動社工下鄉駐點服務，8月底止服務達5599人次，服務量較去年同期成長3倍，市府將持續推動福利服務社區化，並且「還要做得更好」。

《寶石小花不見了》繪本中描述花花家的紅寶石小花被小恐龍吃光的難關，花花家每個人很努力想辦法克服，找來牙醫幫助小恐龍以及重新種花，讓紅寶石花朵再次盛開；繪本裡也設計親子互動的小遊戲，希望透過親子共讀，一起找出屬於自己家中的優點，讓家庭有著更溫馨和樂的氣氛。

社會處長陳雪慧表示，讓社會福利服務更貼近民心，透過多元的方式進行宣導，這本兒童繪本讓大眾看見不同的家庭獨特性，尤其以往被視為「弱勢家庭」或「高風險家庭」的家庭型態，給孩子的愛同樣強韌而豐富，更重要的是，無論是何種家庭結構或是生活條件的差異，都有可能遭遇重大事件，惟有一起集思廣益方能化危機為轉機，讓困難迎刃而解。

社會處表示，首刷的繪本將陸續分送全市30所小學、162所立案幼兒園及圖書館，歡迎有興趣的民眾可以到各圖書館借閱，與繪本故事的主角一起找到專屬自己家庭的「寶石小花」。