店家貼降價公告 網友卻不滿「這明明是變相漲價！」

2017-10-08 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕店家貼出降價公告，網友卻不滿「這明明是變相漲價吧！」還表示，「可以漲價沒關係，但漲價卻要美化成主動降價94狂」。

一名網友在臉書社團《爆料公社》貼出一張圖並表示，她去一家知名木瓜牛奶消費，店家貼出公告，「因環保更換無毒保冰材質紙杯，讓木瓜牛奶及系列飲品，都能保存最美味狀態，但因杯材容量變小，故主動降價5元」。但原PO不滿的說，「600C.C縮水成500C.C，一杯從70元變成65元叫主動降價？騙我數學不好逆」。

原PO表示，她問了店員「所以你們是變相漲價嗎？店員結結巴巴的回，呃呃呃...對」。原PO也說，她不是嫌飲料店貴，而是不滿「可以漲價沒關係，但漲價卻要美化成主動降價」。

其他網友見狀也紛紛留言「我之前也是忠實顧客，自從換小杯之後，幾乎不消費了，很明顯就是變相漲價。」、「這樣是欺騙的行為...把消費者當傻子？」、「太黑了吧~」、「繼續漲價 工讀生薪水不變 薪水進老闆口袋 買新車囉」、「上次結帳說65元~ 還想說降價了 誰知道拿到的時候 超!小!杯!而且味道也變了!!!!! 」。另外，也有網友試算「70/600*500=58多，原本的價格如果換算成500cc只要58元，如果真說降價，500cc至少要賣55以下才是真降價」。