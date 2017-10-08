世界烈酒賽得金 國慶晚宴再指定喝「馬酒」

2017-10-08 13:09

〔記者林欣漢／綜合報導〕總統蔡英文上任後兩個國慶日，「馬祖高粱酒」連續被指定為國宴用高粱酒，外交部將於10日下午5時至7時在台北賓館舉行國慶酒會，屆時將有國內外重要貴賓約4500人與會。

連江縣長劉增應表示，「馬酒」今年在美國舊金山世界烈酒競賽（San Francisco WorldSpirits Competition，SFWSC）囊括1面雙金牌獎、2面金牌獎，是馬祖酒廠創廠一甲子最佳見證。

劉增應指出，馬祖與金門早期有相似的戰地歷史背景，馬祖酒廠位於北緯26度台灣最北端，是台灣緯度最高的島嶼型酒廠，絕佳的低溫釀酒環境，使製酒最重要的發酵階段延長到28天，讓高粱中的芬香物質完全釋放。

除了得天獨厚的氣候，用來製酒的，是島上花崗岩流出優質麥飯石泉水，並有專屬坑道儲酒窖藏，生產過程中，仍然使用傳統的「純天然純糧固態發酵」技術，不求速成的工匠精神，為「馬酒」打下深厚底子。

馬祖酒廠實業股份有限公司總經理劉九銘也說，馬祖酒廠創立於1956年，至今已有一甲子歷史，早年一般民眾並不容易買得到，去年起開始在台灣鋪貨銷售，雖然目前在市面上的知名度還不如金門高粱，但他有信心這塊蒙塵超過半世紀的的璞玉，將開始綻放光芒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆