流標2次 台鐵七堵車站商店街 月中第3度招標

台鐵七堵車站。（記者林欣漢攝）

2017-10-08 12:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部臺灣鐵路管理局推動車站招商工作，台北、松山、南港等車站，皆打造成有美食、購物的複合式商場百貨，新氣象令人刮目相看，但身為西部幹線對號列車起迄點的七堵車站，每天上、下行有400多班列車靠站、逾1萬4000人次進出，商店街卻是整排空盪盪，活化過程也是一波三折，本月中旬將進行第3度招標。

台鐵今年農曆春節後啟動全台10處火車站的商業空間招商活化工作，迄今僅剩基隆、七堵的商店街仍是空蕩蕩，只有台鐵便當及便利商店，相當冷清。

台鐵台北貨運服務所業務主任魏新紘表示，台鐵基隆新站、七堵站兩處車站的商場招商採合併標租，每月租金63萬元，從今年4月中旬第一次開標以來，已經2度流標，下一次招商正重新公告中，預計10月中旬再度招標。

七堵市議員楊秀玉認為，黃金地段的店舖不應該閒置養蚊子，台鐵應設法引進知名及連鎖店家進駐，進一步帶來人潮，才能活絡七堵商機。

魏新紘說，台鐵辦過招商說明會希望吸引投標，但是，企業都會評估營運效益以及人潮，或是連鎖企業附近已有據點等，如果第3次招商仍無人投標，將考慮將基隆、七堵站改採分別標租方式，以利早日標租出去。