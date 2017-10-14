天天吃好料》楊梅鴨肉麵 全鴨料理好滋味

「新竹鴨肉麵楊梅店」的鴨肉麵深受老主顧歡迎。（記者周敏鴻攝）

2017-10-14 09:36

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區公所旁光華街上的「新竹鴨肉麵楊梅店」，老闆娘戴妃用蒸鴨高湯稀釋後的湯頭煮麵、米粉或粄條，再舖上切片的蔗糖燻鴨，滋味甜美，讓許多饕客一吃成主顧。

戴妃說，她小時候常在姑姑經營的「新竹鴨肉麵」幫忙，學得一身燻鴨、煮麵的好本事，西元1995年間，她北上到楊梅區的工廠上班，發現便宜好滋味的小吃不多，她決定開店賣鴨肉麵，並沿用姑姑的店名「新竹鴨肉麵」。

多年的努力經營，鴨肉麵成為楊梅市區口耳相傳的獨特小吃，不僅成為周邊公務機關人員吃午餐的重要去處，還有饕客專程前來品嘗燻鴨的美味，而戴妃也因生意愈來愈好，從大成路的小店面換到光華街的雙店面。

戴妃說，她從挑鴨處理、將鴨蒸熟、再放入舖滿蔗糖的鐵鍋中讓鴨皮慢慢燻成金黃色，每個過程都要小心翼翼地緊盯，因為她知道「只要燻鴨好吃，不論搭配麵或米粉，都會很可口！」

蒸鴨的高湯稀釋後，用來煮麵、米粉，湯頭香甜不膩口，戴妃為了迎合楊梅區眾多客家人的口味，還增加了粄條等主食，甚至嘗試將燻鴨切成小塊加入炒飯中，意外成為不在菜單上、只有主顧知道的「老饕限定隱藏版美食」。

許多老主顧喜歡在店內點個鴨肉麵、米粉、粄條或炒飯當主食，挑個炒鴨腸或炒鴨血，品嘗大火快炒過的爽脆鴨腸或滑嫩鴨血，再切點滷蛋、海帶、鴨畛等滷味，花費不多同樣能吃得豐富，一飽口福。

另外，店內還販售燻鴨頭、鴨翅、鴨腳，都是極佳的下酒菜選擇，戴妃說，她妥善處理燻鴨的各部位，希望讓愛吃鴨的消費者，可以吃遍一整隻鴨的每個部位，不過，她也會提醒消費者，吃鴨頭或內臟等部位，可能會增加身體的負擔，一定要適可而止。

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