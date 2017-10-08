導引服務不夠看！ 烏日戶所連表演音演志工都有

中市烏日戶所提供多元志工服務，竟然還有音樂志工表演音演（記者蘇金鳳攝）

2017-10-08 12:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕戶所竟有音樂演奏？中市烏日戶所為提供民眾多元服務，推動多元志工，不但有服務台志工、新住民志工，還特別設有音樂志工、園藝志工，讓洽公民眾到戶所不會有面對冷衙門之感，卻有更多的藝文味。

一般戶所的志工，多半只是引導志工，但是烏日戶所的志工，提供給洽公民眾的服務項目卻相當多元，引導志工是最基本的服務，但公所還設有行政志工，由退休公務人員來擔任進行外部服務，因懂得公務流程，如同戶所的人親自辦理，效率相當高。

但最特殊的，是烏日公所還設有「音樂志工」及「園藝志工」，音樂志工每週二下午由本身學國樂的志工，在戶所內演奏普羅大眾聽得懂的流行音樂，而且時間長達2個小時，讓洽公的人，都不會覺得等待是件難過的事。

一開始是戶所邀請國樂老師，也是戶所的志工杜輝銘一人進行演奏，但杜輝銘的祥和藝術樂團成員得知團長義務為戶所表演後，紛紛自動請纓，目前每週二下午的表演志工，已達10人左右。

杜輝銘了解來戶所洽公的人，多半是附近住戶，特別挑選的演奏樂曲多半是眾人耳熟能詳的音樂，沒想到，竟然出現不少紛絲，每一次表演時，都會坐在戶所聆聽，此外，因為杜輝銘有臉書，會把表演上網，竟然還有來自彰化的年輕男粉絲，特地跑到烏日戶所聽表演。

另外還有「園藝志工」，本身從事盆栽的志工林俊龍，每週會有2天把自己園藝作品，如價值10萬的盆栽，放置在戶所供民眾觀賞。

另外，新住民志工就是經過通譯訓練的新住民，一旦戶所遇到洽公的新住民，若語言不通，就可請新住民透通電話進行翻譯。