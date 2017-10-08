重返往日時光 影像藝術展重現老台中

台中影像藝術展展出上百幅台中老照片。（記者張菁雅攝）

2017-10-08 12:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市發展快速，過去熟悉的場景、地標現在可能已經不同，但透過影像能保留回憶，中友百貨即日起至31日舉辦台中影像藝術展，超過百件作品重現台中公園、台中火車站、舊中港路、三民路等早期影像，帶民眾重返往日時光。

中友百貨是台中市文化局認證的藝術亮點之一，為呼應文化局舉辦的花都藝術節，特別舉辦台中影像藝術展，展出已故知名攝影家余如季50多件作品，另在網路上募集民眾提供台中老照片，從中選出60幅，加上中友百貨25年來珍藏照片41幅，展覽現場並舉辦票選老照片等活動，參與活動者有機會獲得好禮。

中友百貨表示，余如季用快門紀錄台中歷史與城市變遷，這次展出作品包括1969年「金龍少棒隊凱旋歸來」、1965年「省運開幕」、1969年間的三民路三段影像；而在民眾投稿的照片中，可以看到各年代的景象，也能從中看到屬於台中人共同記憶的台中公園及台中火車站，以及曾經輝煌的亞哥花園、位於霧峰的台灣省議會等。

有民眾參觀後表示，他們是在地的台中人，每一幅照片都讓他們想起小時候生活的情景，令人回味不已，也更珍惜舊時光的回憶。