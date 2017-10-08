8年苦練！輕度智障阿隆從庇護工場回到職場

阿隆負責清潔工作很賣力。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-08 12:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕輕度智障、人際關係退縮的29歲的阿隆，不敢正眼看人、表達困難、求職碰壁，經勞工局轉介庇護工場個做八年個別培訓，今年9月正式回歸職場，是瑪利媽媽清潔高手工作隊的員工，領取基本工資上看22K，也變得有自信，還擔任社團會長，生命由黑白變彩色。

阿隆畢業台中高工綜合職能科，學校曾輔導在一家養菇場工作1年多，但每天上班往返要花上3個多小時，打雜工作、學不到技能，經勞工局評估輔導至庇護工場接受技能訓練，習一技之長、培養自力更生能力。

庇護工場為阿隆進行工作技能訓練，依其特質培訓清潔技巧，也針對他沒信心、與人互動易緊張等進行人際關係輔導，學習溝通、口語表達等，歷經多種難關，每年做一至二次的回歸職場評估，歷經八年，終於「出師了！」學藝有成。

技術輔導員依阿隆特質，擬定個別化輔導計畫，像他老是忘記工作流程和洗拖，就製作SOP圖示卡，按圖施作，設計水桶提示法，在工作場區放水桶或貼紅點提示，甚至用計時器，提醒掌握工作進度、填寫工作登記表，訓練自主管理和時間分配。

技輔員以母雞帶小雞方式，依阿隆的職能進度，調整職務，從機動員、小組駐點到一人駐點清潔員，漸進式加重責任，培養獨立性，產能終於達標，今年九月轉聘為工作隊一般員工，派駐公部門中部辦公室負責七個樓層的清潔工作。

阿隆工作賣力有成就感，並重拾信心，技輔員也鼓勵他參加社團以改善人際關係，個性變得活潑，不但人緣好，也是瑪利亞福委會委員，為身障者爭取權益等。

勞工局福利促進科長張嘉珮指出，勞工局每年輔導、轉介身心障礙者求職約1千人次、約130人進入庇護工場，目前合作有8家，訓練大多為清潔、烘焙、印刷及觀光休閒，針對特質培訓工作技能、人際等多元培訓，短則1、2年能進入職場。