國慶假期第二天 南投風景區交通「塞情」慘重

南投縣鹿谷鄉溪頭對外聯絡要道延溪公路，今國慶假期第2天出現大塞車，有人受不了還下車察看狀況。（記者謝介裕攝）

2017-10-08 12:03

〔記者謝介裕／南投報導〕今日雙十國慶連假第2天，南投縣各風景區對外交通動線湧現人、車潮，尤以通往溪頭、杉林溪、妖怪村等景點的延溪公路最嚴重，車輛回堵一度達4公里之遠，平均時速也從以往約60公里銳減6倍，只剩10公里左右，豈是「塞」字足以形容﹗

南投縣警局指出，為了維護交通順暢，今日一早即派員警在台21線、台16線、台14線、延溪公路等風景區聯繫幹道路口進行交通疏導，但通往溪頭、杉林溪的延溪公路，因為道路較為狹小，且缺乏替代道路，導致交通嚴重打結。

溪頭妖怪村邱姓員工透露，原本從鹿谷初鄉橋至妖怪村只須半小時車程，今日竟然花費2個小時以上，還好搭乘公司竹山到溪頭的交通車，成了佐證遲到的最佳事證，不然，恐怕難逃被主管一番訓話。

警方分析表示，國慶4天連假，民眾多半可能安排路長程旅遊，但昨假期首日，北部、南部交通嚴重打結，因此可能讓民眾改走不用在外夜宿的短程旅遊，極可能是南投縣各風景區出現大批人、車潮的主因，呼籲民眾養成共乘的觀念，減少車流量，相對地塞車情況便可降低，相關交通疏導措施資料，可上警察局官網查詢。

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