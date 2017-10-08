吃披薩要注意！這口味餡料易與「小強」融為一體

網友指出，他在連鎖披薩店訂的披薩，吃到半隻小強。（圖擷自臉書社團《爆料公社》）

2017-10-08 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕放連假在家，訂個披薩與親朋好友一同享用，是件很美好的事。但有網友在臉書社團PO文表示，他點了「黑胡椒牛柳」口味的披薩，卻吃到一隻隱身在披薩餡料的蟑螂，讓網友大呼「好噁心、吐了」。事後業者也表示願意全額退費、若身體不適也會負責。

一名網友在臉書社團《爆料公社》PO文表示，他昨晚在桃園南崁地區的一家連鎖披薩店訂了「黑胡椒牛柳」口味的披薩，吃沒幾片卻突然發現有半隻蟑螂，「位置剛好在切片處，而另外半片已被我吃完！」。原PO表示，事後他聯絡該家店的客服，且拍下照片回傳，門市則表示會全額退費，還會派人員來將批薩回收，也承諾若之後還有再訂餐的話，也願意補償免費招待一次，身體如有不適也會負責到底。

網友見狀也紛紛留言，「一定是跑到醬內 」、「老天鵝啊～～～～～已吐」、「好完整的蟑螂，怎麼可能在烤的時候會沒看到...」、「 歐買嘎~~所以你吃了半隻 」、「一隻不可怕最可怕的就是剩半隻 」、「 要不是看到翅膀，我還真的看不出來 」。原PO還補充，聽說這個口味「黑胡椒牛柳」已非第一次有此情況！主要是顏色的問題。另外，網友則認為店家的處理方式很棒，但決定「以後披薩我都吃白的」。

披薩的餡料和蟑螂的顏色很相近。（圖擷自臉書社團《爆料公社》）