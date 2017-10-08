想吃道地泰式料理 台南五星級飯店十月底前強推

2017-10-08 10:07

〔記者王俊忠／台南報導〕期間限定的泰國正宗料理美食來囉！大億麗緻酒店共同市場歐亞自助餐廳10月份提供更多元味蕾饗宴，10月31日前推出「共同食在泰好吃！泰國美食節」活動，並與台南應用科大旅館系合作邀請清邁五星酒店主廚來台客座指導，讓饕客不必到泰國就能品嚐到道地泰式料理。

泰式料理以熱辣、辛辣聞名，每種菜餚包含五種基本口味完美平衡：熱（辣）、酸、甜、鹹和苦，泰國食品也因使用新鮮的香草、香料及魚醬而聞名。大億麗緻酒店這次主打的泰北系料理中帶有淡淡辣味及香料，大多沒有以糖入菜，有別以往在餐廳吃到的泰國料理口味。

這次泰國美食節期間限定料理包含熱菜、冷盤、湯品、甜點每天輪流供應，包含著名「酥炸黃金鮮蝦雞肉泥」、「泰式酸辣鮮蝦湯」、「椰香綠咖哩雞」、「打拋豬」、「摩摩喳喳」等50多道正宗泰國料理，讓您享用時倍感驚艷。

清邁酒店行政總主廚Chalong Sakkapalangkul表示，因為愛上烹飪，他從運動員變成為廚師，喜歡嘗試各種不同口味的食物與製作料理的快樂，在每一次嘗試和學習中發現新創意，最後變成了“Thai Fusion Style”這就是他的料理風格。這次除了帶來泰國經典美食，還保留傳統料理手法，以台灣各種當令食材結合泰國傳統美味，多種元素激發出不一樣的飲食文化。