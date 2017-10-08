舞動針線對話 自閉兒拼布作品展露心聲

2017-10-08 10:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕長期擔任公益教學拼布的藝術家江芳瑱，帶著自閉症的星星兒們，一針一線縫縫補補，雖很慢但很紮實，用愛來填補自閉症兒的家庭，走出生命的幽谷，她與這些星星兒的作品，即日起在朝陽科技大學展出，共展出25幅作品。

為了對自己多重障礙的孩子進行藝術療育，江芳瑱16年前開始學拼布，甚至進行公益教學，教自閉症的孩子學拼布，讓這些孩子能從拼布的學習中，感受到另一種人生的體驗。

為了讓星星兒的努力能夠被看見，江芳瑱應朝陽科技大學通識教育中心的邀請，在學校的設計禮堂藝廊舉辦了首場拼布展，主題是「布言布語─江芳瑱與星星兒對話」，全部都是江芳瑱與星星兒作品。

朝陽科大通識教育中心主任劉振維表示，感謝江芳瑱無私奉獻，長期陪伴星星兒創作。這些孩子，有的手眼不協調，有的有情緒障礙，甚至注意力無法集中，這些美麗的拼布作品背後，正是江芳瑱和孩子、家長們一起努力，一點一點用愛累積的學習成果，這分堅持與付出，令人動容。

江芳瑱則表示，十分感謝朝陽科大提供展覽平台，讓這群星星兒有機會首次展出他們準備多年的作品。

她說，選擇用馬賽克拼布融合多個學習的技巧，讓身心障礙孩子來練習，作為藝術治療。

江芳瑱表示，孩子從選圖、修圖到分析色階，花棉布幾百片的收集相當不容易，但在學習拼貼的過程中，星星兒越來越自信，雖然動作不快，一針一線築夢踏實，很慢、很慢，但卻能勇敢做自己。

因此，她堅持用拼布帶著孩子們走出去，希望被看見、被肯定、被了解，創造價值，讓星星兒做自己人生的主場。

朝陽科大表示，「布言布語─江芳瑱與星星兒對話」即日起至10月27日，在朝陽科大的設計禮堂藝廊展出。