連假第二天 國5南下一早壅塞 6國道路段也易塞

連假第2天，一早國5南下已經出現壅塞，警廣即時路況報導，烏塗隧道前車多，行車速度20~40公里。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-08 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕國慶連續假期昨天首日國道多處壅塞，其中又以國五、蘇花公路北端入口幾乎成為大型停車場，部分路段時速只有20公里，引發民眾怨聲載道，今天是（9日）是連假第2天，一早國5南下已經出現壅塞，警廣即時路況報導，烏塗隧道前車多，行車速度20~40公里，國3南港路段往國5南向，也是車多導致回堵嚴重。

依據高公局即時路況資訊，今天上午8時30分，國5南港系統到坪林，國1新竹到竹北，國3鶯歌系統到大溪都顯示車多。

交通部高速公路局預估，今天有6處國道路段最容易塞車，提醒民眾注意。

6處最容易塞車的路段如下：

國道1號：上午10時至中午12時，湖口─新竹系統。行車時間從平日8分鐘增加為24分鐘；上午10時至下午1時，彰化系統─埔鹽系統。行車時間從平日8分鐘增加為24分鐘。

國道3號：上午10時至中午12時，鶯歌系統─關西。行車時間從平日14分鐘增加為42分鐘；上午10時至下午1時，快官─南投。行車時間從平日15分鐘增加為45分鐘。

國道5號：中午12時至下午4時，南港系統─坪林。行車時間從平日11分鐘增加為55分鐘；下午3時至晚上11時，頭城（台9礁溪轉運站）─坪林。行車時間從平日15分鐘增加為111分鐘。

高公局公布預測今天國道車流以出為主，車流量預估為116百萬車公里（全天國道車輛行駛的里程總和）。

另外，高公局統計，昨日2點至7點推行離峰7折收費，車流量約34.3百萬車公里，與今年228連續假期首日同時段的34百萬車公里相比，無明顯增加。不過，昨天全日交通量則由116百萬車公里上修為120百萬車公里，較228連假增加約5、6百萬車公里。

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