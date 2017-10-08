北東今雨勢更明顯 宜蘭等4縣市豪、大雨特報！

氣象局上午也針對宜蘭縣等4縣市發布豪雨、大雨特報。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-08 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8日）除了東北風影響外，並有熱帶性低氣壓通過呂宋島，水氣將隨著東風吹向台灣，迎風面東半部、基隆北海岸及恆春半島雨勢將更明顯，中部地區因位處背風面，仍維持多雲到晴的天氣；氣象局上午也針對宜蘭縣等4縣市發布豪雨、大雨特報。

中央氣象局指出，今天氣溫桃園以北及東半部地區高溫約30至32度，新竹以南地區則因為背風沉降，將有34至36度的高溫，中午前後將感受到「秋老虎」的天氣型態，民眾長時間在外活動需多補充水分並做好防曬措施。空氣品質部分，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

另外氣象局提醒，連假沿海地區風力將增強，尤其中部以北、台東、恆春半島及各外島沿海將有9至10級的陣風，風浪將明顯轉強；另外連假期間受東北風、熱帶性低氣壓通過影響，沿海風浪比較大，從事海上作業民眾需留意安全。

氣象局表示，9日熱帶性低氣壓進入南海，降雨會逐漸趨緩，10、11日東北風減弱，為這段時間水氣最少的時候，直到12日將有另一波鋒面接近，同時菲律賓附近又將有低壓發展，台灣周遭水氣增加，天氣變得容易下雨且不穩定，溫度也可能轉涼。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 30 27 ~ 36 29 ~ 33 25 ~ 30

今天（8日）除了東北風影響外，並有熱帶性低氣壓通過呂宋島，水氣將隨著東風吹向台灣，迎風面東半部、基隆北海岸及恆春半島雨勢將更明顯（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）