10/08 各報重點新聞一覽

遠東商銀遭駭客盜轉走18億元，金管會主委顧立雄昨天表示，為提升資安層級，金管會將籌建「金融業資安聯防體系」，建立金融業資安聯防平台。（記者陳恩惠攝）

2017-10-08 06:19

自由時報

遠銀遭駭 金管會籌建金融資安聯防體系

遠東商銀遭駭客盜轉走十八億元，金額之多為全球相同案件的史上第二高，震撼台灣財金界。金管會主委顧立雄昨天表示，事件發生後金管會緊急要求各銀行進行資安檢視，確認無其他銀行遭駭；為提升資安層級，金管會將籌建「金融業資安聯防體系」，建立金融業資安聯防平台，本月就會發包，預定年底前建立，為金融業提供早期預警系統。

詳見遠銀遭駭 金管會籌建金融資安聯防體系。

假冒馬偕赴中國談合作// 林璨是亞大附醫副院長

本報日前獨家報導台灣男子林璨假冒馬偕醫院名義赴中國洽談合作，並流出與馬偕醫院總院副院長陳持平及董事吳千住在北京天壇前合影的照片，引發軒然大波，馬偕醫院也表態不排除提告。醫界人士透露，此人來頭不小，是前中國醫大附醫副院長、現任亞洲大學附屬醫院副院長林璨，經向亞大附醫查證，院方也坦言：「應該是他本人沒錯！」

詳見假冒馬偕赴中國談合作// 林璨是亞大附醫副院長。

阿帕契事件 勞乃成灰心退伍

前陸軍阿帕契攻擊直升機飛行員、陸軍六○一旅攻擊第二作戰隊副隊長勞乃成，一○四年因私自放行「貴婦賞機團」、未經許可就將阿帕契飛行頭盔攜出營區等事件遭軍方記過調職，又被公懲會決議「休職」兩年處分，期限到本月九日期滿，但勞乃成未在期限屆滿前提出復職申請，確定在本週就正式退伍。

詳見阿帕契事件 勞乃成灰心退伍。

蘋果日報

連假首日 國道塞爆

國慶4天連假昨開跑，國道首推下午2時到晚上7時通行費7折的離峰優惠，但國道昨清晨6時起就塞爆，直到昨傍晚才逐漸紓解，讓離峰優惠移轉車流成效備受質疑。高公局指昨塞車是因中秋返鄉車潮移轉到國慶連假，昨國道車流較去年國慶假期增1成；學者指離峰7折成效低，應打4折並搭配尖峰加價，才能移轉車潮。

天晴瘋出遊 萬人湧小琉球

昨是國慶連假第一天，中南部天氣好，遊樂區、熱門景點都出現人潮，屏東往小琉球的船班客滿，超過萬人搭乘，業者還要加開船班疏運。南投的清境合歡山、日月潭、溪頭等風景區，其中清境合歡山約湧入6000名遊客，日月潭及溪頭的住房率也幾近客滿。

聯合報

軍訓役男 也將加入實兵演習

配合國軍轉型志願役，八十三年次以後的役男，僅需服四個月的軍事訓練役，國防部為加強這些役男熟悉整個軍隊的狀況，從今年起將「部隊訓練」加長至十一周，並且分發到第一線部隊服役，未來進一步要讓軍訓役男參與「下基地」，以及漢光演習的實兵科目。

非法移民 美中3月內建核實機制

中國大陸與美國首輪執法與網路安全對話達成共識，雙方承諾在三個月內，建立可重複、且能確保及時核實非法移民身分的程序，並在身分核實的卅天內頒發旅行證件，以便遣返經雙方確認後的非法移民。

中國時報

小英承諾不獨 兩岸將邁大步

從維持現狀，到尋找新模式，蔡英文總統對北京雖善意有餘，但行動不足，導致台海從觀望到冷和，甚至可能熱對抗。卡內基和平基金會昨舉辦研討會，對兩岸形勢極其了解的美國務院前發言人容安瀾（Alan Romberg）便建言小英，正面表述「一中」，或至少承諾「不獨」，將是兩岸關係非常重要的一步。

資安5缺 駭客不上門才怪

遠銀遭駭被盜走新台幣18億元，令外界詫異台灣金融資安防護網竟如此薄弱，屢屢出包。冰凍三尺非一日之寒，問題癥結出在心態，面對資安，國銀多僅要求達到金管會的規定就好，反觀駭客卻不斷力圖技術精進，藉以四處攻城略地，為此，在這場資安競賽中，國銀不思改進，就只能祈禱駭客千萬別找上門！