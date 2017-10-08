高雄臭翻了！ 異味凌晨漸散 環局研判來自高雄港

高雄市區昨天晚上大範圍飄散臭味，直到今天凌晨才逐漸飄散，環保局仍在漏夜追蹤來源。（記者王榮祥攝）

2017-10-08 01:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市區昨晚9時40分起傳出大範圍臭味，不少民眾各自透過管道投訴，最後一件陳情案是昨晚11時20分﹔高市環保局直到凌晨仍在全力追蹤臭味來源，依案件陳情時間判斷，臭味可能來自鼓山地區，其中又以高雄港機率最高。

高雄昨晚在多個地點都傳出有點像「塑膠味」的臭味﹖民眾反應有臭味的地點，包括高雄火車站附近、中正二路、哈瑪星、駁二、文化中心、巨蛋、高應大、美術館等，涵蓋新興、鼓山、左營、鹽埕、前金、三民、苓雅等多個行政區，幾乎都在市中心，各消防分隊也陸續接到通報，分別出勤至轄區通報地點探查，但至凌晨尚未查出怪味與來源。

不少網友也上批踢踢發文抱怨，非常非常臭、臭死人了、向某種化學溶濟﹖瓦斯味嗎﹖臭到不能開窗…，還有人擔心是否台南掩埋場又亂燒東西？

包括消防、環保、海洋、經發局管線中心等單位，今凌晨持續分頭追查，經檢測未發現可燃性氣體，研判是某種空氣污染，隨著西風飄進市區。

環保局今凌晨指出，異味內容檢測值都是0、無法分析，但因今晚吹西風，再依陳情案件時間推斷，臭味有可能來自鼓山地區，其中又以高雄港機率較高﹔因為到昨晚11時20分後已無新陳情案，代表非持續性污染。

從昨晚11時20分之後，相關單位已經未再接到新的陳情通報，到了今天凌晨過後，原本讓人作噁的惡臭也逐漸飄散，但環保局不敢輕怠，仍在漏夜追查臭味來源。