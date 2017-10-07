客雅溪施作護岸 環保人士憂破壞生態、危及住家

2017-10-07 23:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市客雅溪將從中山橋往印順橋方向，施作近500公尺的護岸工程，兩側多是住家，環保人士也憂心影響水鳥生態，呼籲相關單位不要為了防洪，影響生態景觀。

二河局：採懸臂式工法 降低影響住家

中央經濟部水利署第二河川局副局長吳益裕說，客雅溪全長約12公里，防洪治理工程有14期，已完成1到8期、近7公里長河岸防洪工程，由中央採分段分期施工，目前要進行的第9期環境營造改善工程，從中山橋往印順橋方向施作，已委由新竹市政府工務處代辦，也開過多次住家協調會，未來靠近河岸兩側住戶部分，會採懸臂式工法施工，降低對住家建築安全的影響。

吳益裕說，客雅溪多年前就完成治理線規劃設計，近7公里水利工程完成後，不僅大大降低洪水暴雨的威脅，也讓河川生態更趨穩定，第9期工程也會兼具防洪及生態景觀功能，從已完成的河段天公壇附近水鳥回歸情況觀察，對環境生態的影響應不大。

新竹市工務處副處長曾嘉文說，第9期水利工程兩側緊鄰的住家較多，工法上較複雜，施工也有一定難度，承包商的投標意願不高，已流標2次，目前正進行第3次上網發包作業，如果順利，應可在10月底完成發包。

環保人士說，客雅溪環境營造改善工程恐破壞河川的水鳥生態，不再棲息，加上印順橋兩側的住家不少，也可能危及住家居住安全，應進行相關環評作業，確保水鳥生態及住家安全無虞。

之後的防洪治理完工後 水鳥恢復棲息

曾嘉文說，水利工程進行時，對環境生態或多或少會有影響，但從過去防洪治理工程完成後，水鳥又恢復棲息的情況來看，對整體的環境生態影響並不大。這幾年隨著客雅溪水利工程陸續完成，除了發揮防洪功效，也增加河岸步道，整體來說，有助於河川水流的穩定，也兼具休閒功能。

曾嘉文說，客雅溪這段防洪水利工程並不需要環評，二河局已完成規劃設計，會再協請環保局調察追蹤，保留原始棲地生態。