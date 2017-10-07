這隻大沙公好奇怪 一身黑色雙螯全白

漁民在台南四草湖捕獲一隻罕見的螃蟹，雙螯竟然是白色的，連學者專家也感到驚訝，覺得很特別！（記者蔡文居攝）

2017-10-07 22:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市漁民李崑生本月4日在台南安南區四草湖捕獲一隻罕見的螃蟹，雙螯竟然是白色的，他戲稱這是「富貴手」，連學者專家也感到驚訝，覺得很特別！

李崑生說，這隻螃蟹學名叫鋸緣青蟹，是公的，因只有6兩重，還很年輕，當地漁民都稱之為「沙蟹」，老一點就是所謂的「大沙公」。牠的雙螯和後面一隻腳都是白色的，與黝黑的背甲形成明顯對比，好像有一雙「富貴手」似的。在地漁民都說這是「白化」現象，懷疑應該是基因突變，所造成的白化物種。這是他這輩子第一次看到竟然雙螯和後腳都「白化」的螃蟹。

台南大學生態系主任張原謀今天獲悉也覺得很特別。他說，沒看過這麼誇張的，研判應該是雙螯斷了又長出來的新螯，通常新長出的螯都會小一號，但這隻則沒有比較小，實在很特別。

張原謀也特別與專研螃蟹生理的東海大學生科系博土蔡鵑如討論這隻「怪蟹」。他們認為，其他生物的白化，是整隻個體都會變成白色， 但這隻只有白在螯，背甲卻是黑的。感覺比較像附肢斷了之後的再生，有些甲殼類附肢再生後顏色會較淡，「但這隻淡得有點誇張就是了。」