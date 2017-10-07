獸醫適用4週彈性工時可連上24天 勞動部挨批偷渡

2017-10-07 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部今年7月公告農林漁牧業納入最寬鬆的4週彈性工時行業，勞工將可連上24天班不違法，獸醫師公會為此發函詢問勞動部，獸醫雖曾被納入農林漁牧業，但之後已改屬於專業、科學及技術服務業，不過勞動部回應指《勞基法》的行業劃分是以主計總處的標準分類為主，因此獸醫仍屬農林漁牧業，仍適用4週彈性工時。此言遭學者批評不恰當、根本是偷渡。

綜合媒體報導，高雄市獸醫師公會日前向勞動部詢問，獸醫業是否適用4週彈性工時，因為獸醫在1991年時被納入農林漁牧業，但2001年時已改屬於專業、科學及技術服務業，勞動部對此回應，獸醫屬農林漁牧業，因此只要工會或勞資會議同意，就可適用4週彈性工時。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，《勞基法》的行業劃分都是以行政院主計總處的中華民國行業標準分類第六版為主，因獸醫在第六版中屬於農林漁牧業，因此仍適用4週彈性工時。他也強調，目前仍採用第六版，是擔心若立刻變動會讓部分行業在退休、工時、勞動條件等可能無法受到勞基法保障，因此行業分類仍限定以第六版為主。

《蘋果日報》報導，針對勞動部的說法，勞動法學者、文化大學法律系教授邱駿彥批評，獸醫雖曾因隸屬農業，獲得適用4週彈性工時的資格，但期間勞動部從未公告指定；2001年獸醫業則從農業剔除，勞動部卻到今年才將農業指定適用，並認定獸醫也可適用4週彈性工時，根本是暗渡陳倉，非常不洽當。政大法律系副教授林佳和也說，現行法律確實未要求行政機關須公告到行業細項，但也凸顯現行法制不健全。

一例一休制度在去年底上路後，因休息日加班費「做1計4」的算法引發企業不滿，勞動部陸續放寬行業適用彈性工時，其中4週彈性工時僅要求勞工每2周有2天例假，4周內有4天例假、4天休息日，因此若某雇主在4週內4天例假分別排在最前面及最後面，4天休息日都要求加班，就會出現勞工連續上班24天而不違法的現象。