國慶連假第2天 國道這6個路段最易塞車

今天國慶連假首日，各地出現返鄉車潮，國道也多處有塞車狀況。（中央社）

2017-10-07 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕明天（8日）是國慶連假第2天，交通部高速公路局預估，有6個國道路段最容易塞車，提醒民眾注意。

根據高公局公布的預測資料顯示，明天國道車流以出為主，且車流量預估為116百萬車公里（全天國道車輛行駛的里程總和）。而6個最容易塞車的路段如下：

國道1號：上午10時至中午12時，湖口─新竹系統。行車時間從平日8分鐘增加為24分鐘；上午10時至下午1時，彰化系統─埔鹽系統。行車時間從平日8分鐘增加為24分鐘。

國道3號：上午10時至中午12時，鶯歌系統─關西。行車時間從平日14分鐘增加為42分鐘；上午10時至下午1時，快官─南投。行車時間從平日15分鐘增加為45分鐘。

國道5號：中午12時至下午4時，南港系統─坪林。行車時間從平日11分鐘增加為55分鐘；下午3時至晚上11時，頭城（台9礁溪轉運站）─坪林。行車時間從平日15分鐘增加為111分鐘。

另外，今天是連假首日，國道北部南下路段上午及下午時段多處出現壅塞情況，比昨日預期車流量還要多出3％。

而高公局明天實施的交通疏導措施，除了0時至5時暫停收費，全線採單一費率，取消20公里免費里程，但「新竹系統至燕巢系統」的通行費打8折。

高公局最後提醒民眾，國道5號明天在上午7時至中午12時，在國5南下（南港系統至石碇）路段；以及下午3時至晚上8時，在國5北上（蘇澳至頭城）路段都將有高乘載管制。