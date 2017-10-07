歇業近8年…五峰清泉溫泉會館 拚12月初局部開放體驗

2017-10-07 22:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕時序進入秋冬季節，新竹縣五峰鄉歇業近8年的清泉溫泉會館，迄今仍未開張，讓旅客望泉興嘆！五峰鄉代理鄉長江長彬說，這個月確定要公告上網招標，希望委外經營團隊加快腳步整理後，12月初可以局部先行開放體驗。

另外，原訂本月21日由新竹縣主辦的張學良兩岸三館年會，據傳因中國即將召開19大會議而延後。縣府表示，確定延期到12月1到5日，但五峰鄉清泉部落和張學良文化園區的周邊改善工程，仍將如期在本月完工。

江長彬說，清泉溫泉會館說明會上，有廠商反映，固定權利金每年189萬元（約工程造價5％）太高，經營期5年太短，一接手就得斥資800到1000萬元裝修，恐會經營困難，因此，公所正與顧問公司研議修改契約內容，降低或改為浮動權利金，以及延長委外期限的可能性。

他說，清泉溫泉會館因原建物老舊，湧泉被颱風侵襲移位，加上原溫泉設備容量已不符遊客需求，99年歇業後，公所向原民會爭取補助，辦理整建擴大規模，工程已完工並取得使用執照。

江長彬表示，張學良兩岸三館年會預計12月初登場，預定來訪的中國團體也有溫泉業者，清泉溫泉屬於無色無味弱鹼性碳酸泉，公所正加快行政作業，爭取溫泉會館在這個月順利標出後，讓廠商有時間先做初步整理，可以局部提供遠道佳賓體驗，行銷台灣的優質溫泉。

至於鄉民建議，溫泉應由在地社團或合作社經營，江長彬說，經營溫泉需要資金和專業團隊，迄今尚無族人探詢；但他強調，委外經營除要求優先僱用鄉民，相關收益也將用於鄉內社會福利、農業輔導等事項，回饋地方。

五峰鄉清泉部落是前往觀霧森林遊樂區途中的重要中繼站，當地在日治時期開發的「清泉溫泉」，早年為日警專用，昔稱「井上溫泉」，以「溫泉試浴」美譽名列新竹八景。