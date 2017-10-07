總統府首次光雕秀點燈 夜晚比白天美麗

總統府今晚很不一樣，璀璨的光雕秀讓這棟老建築夜晚比白天更美麗。（記者簡榮豐攝）

2017-10-07 21:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年的國慶慶祝活動今晚揭開序曲。總統府晚間舉辦首次的光雕秀，結合國慶主舞台、總統府中央塔樓與東西塔樓，展開全長140公尺的光雕表演，蔡英文總統也親自點燈。光雕秀從今晚到國慶日當天，每天晚間7點半到10點，每30分鐘演出一次，讓總統府夜晚比白天更美麗。

蔡總統致詞時表示，總統府是一棟很有歷史的建築，也是她每天上班的地方，每天在府內走動，都可以感覺到這是個很有歷史的地方。

這棟有歷史的建築物，隨著國慶日的到來，凱達格蘭大道上的牌樓及總統府前的舞台設計，都裝飾得更漂亮了，「總統府變年輕了，中華民國也就更年輕了」。

兼任國慶籌委會主委的立法院長蘇嘉全表示，透過光雕展演，可以看到有103年歷史的總統府，從殖民時代進入威權時代，再到民主時代；從落後到繁榮、傳統到現代，也見證台灣人民從不同族群到融合在一起。光雕秀也為國慶系列活動的揭開序幕，而今年「四海同心」雙十晚會將在台中市舉辦、煙火則在台東施放。

光雕秀是由文化總會規劃、設計師陳怡潔設計操刀，藉由說唱藝術家楊秀卿以說唱藝術演繹傳統廟宇圖騰「旗球戟磬」典故，為全民祈福；並有代表台灣不斷前行的各種意象，以及融入民間信仰、服飾紋樣、地景植被、族群文化，把台灣元素和歷史軌跡同時呈現在總統府上。

科技部長上台吹笛 連總統都驚訝

總統府今天也舉辦大開放，白天安排「楊秀卿說唱藝術團」、「灣聲樂團」演出，晚上則有配合「2017台北白晝之夜」的小丑演出。由於是國慶連假的第一天，很多人是全家動員一起來參觀，有民眾表示，府內府外的氣氛很不一樣，看到很多國旗，有國慶日濃厚的感覺。

今晚在總統府光雕秀點燈儀式上，台南藝術大學民族管弦樂團還特別準備多曲目的國樂表演，科技部長陳良基還上台合奏梆笛，連蔡總統都大為驚訝。陳良基說，已經30幾年沒上台表演，感覺很緊張。而他向蔡總統提到，科技部最近推動與文化部多一些結合，像是今晚的光雕秀就是科技與藝術的結合。

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總統府光雕秀由文化總會規劃、設計師陳怡潔設計操刀。（記者簡榮豐攝）

光雕秀從今晚到國慶日當天，每天晚間7點半到10點，每30分鐘演出一次。（記者簡榮豐攝）

「祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演」點燈儀式7日在總統府前廣場舉行，總統蔡英文、立法院長蘇嘉全等一同點燈。（記者簡榮豐攝）

蔡總統致詞時表示，「總統府變年輕了，中華民國也就更年輕了」。（記者簡榮豐攝）