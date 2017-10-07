中市歡慶第二大城 千人辦桌聆聽演唱會

參加千人辦桌的民眾，看到菜餚端上桌，十分開心。（記者李忠憲攝）

2017-10-07 21:05

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市政府為慶祝台中晉升第二大城，今天晚上在豐原體育場舉辦千人辦桌暨演場會，與市民一同分享喜悅。晚上6點不到，體育場就開始湧入人潮，大家爭先在演唱會場搶到最佳位置，欣賞玖壹壹、李千娜、LULU、沈文程等偶像登台獻唱。

參加辦桌民眾幾乎都是第一次在體育場內，一邊吃飯一邊聽演唱會，感到十分新鮮。王先生說，台中生活環境、氣候都比台北、高雄等城市來得好，實至名歸。陳小姐也說，她聽到可以一邊吃辦桌，一邊聽演唱會，趕快報名，果然很幸運地抽到，立刻揪家人跟好友一起來，覺得非常棒。

市長林佳龍晚間8點也與立委洪慈庸及多位市議員、里長到場與民眾分享喜悅。他表示，台中市是宜居城市，近年來許多民眾喜歡移居台中，慶祝台中成為第二大城，今天市府在豐原舉辦晚會，豐原擁有五大特色「柴乾、米白、水清、餅香、查某囝仔水」，市府用象徵台灣慶祝傳統喜事的辦桌方式，邀請阿基師利用台中特色食材入菜，並呈現明年台中花博的主題，同時邀請多位與台中具淵源的歌手，一起用歌聲來表達我們的歡喜和心聲，期待台中進入新時代。

中市新聞局表示，今年適逢「台中火車站」、「第二市場」和｢七媽會｣歡慶百年，加上7月底晉升台灣第二大城，特別結合辦桌與演唱會形式慶祝，桌上10道菜餚更力邀名廚阿基師，親自設計台中在地特色的辦桌菜餚。除了以台灣民間最傳統的慶喜事方式增添熱鬧，活動也邀請與台中頗具淵緣的藝人站台演唱老歌新曲，帶領民眾回顧台中市百年來的古典風華和創新風貌。