蛋農另類「正名」！台灣蛋農協會成立 拚產銷向上提升

2017-10-07 19:58

〔記者顏宏駿／二林報導〕中華民國vs.台灣！蛋農也搞「正名」？別誤會，台灣蛋雞產業在半年內連續發生戴奧辛和芬普尼事件，重創蛋農經濟，彰化縣一群蛋農對於政府處置和反應有微詞，也希望提升自我的飼養水平，因此成立「台灣蛋農產銷協會」。

加入的台灣蛋農產銷協會會員達150人，幾乎囊括彰化產區大部分的蛋農。目前蛋農最大的民間團體是「中華民國養雞協會的蛋雞組」，台灣蛋農協會部分成員認為，戴奧辛和芬普尼事件發生以來，協會反應總是慢半拍，許多資訊，會員都事後才得知，因此決定再成立「台灣蛋農協會」，是台灣民間蛋農第二大的團體，會員也可加入其他協會，並不相排斥。

今天上百名蛋農齊聚二林鎮尚將餐廳，舉辦成立大會，共同推舉行幹部及理事長，創會理事長吳啟佑強調，中華民國養雞協會下有肉雞組、蛋雞組、種雞組，彼此分工，有時候訊息的傳遞會有遲緩。

吳啟佑說，台灣蛋雞產業今年以來遭逢戴奧辛、芬普尼事件，每次事件一發生，蛋農總是被動因應，讓事件一直拖延，造成農蛋淌血，他們不想被動因應，大家站出來，一起來提升產業水準。

他說，他們不以營利為目的，協助政府發布最新禽場相關規範，減少抗生素與化學藥劑的使用，整合產業上下游資源，協助蛋農解決通路及設備問題。

吳啟佑說，蛋農結合起來才有力量，他們並非不想提升飼養水平，只是大家「各自打戰」，力量分散，現在結合起來，更容易取得最新的產業資訊，也知道如何降低抗生素和化學藥劑的使用；其次，在價格方面，他們可以做到總量管制，透過定期的開會，達到資訊透明。