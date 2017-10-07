鳳梨皮問題有解了！ 他花5年做出鳳梨酵素清潔液

雲林縣二崙農產生物科技生產合作社理事主席廖金柱花了5年成功研發鳳梨酵素清潔液，且其鳳梨酵素劑體結構還獲得專利。（記者黃淑莉攝）

2017-10-07 20:12

［記者黃淑莉／雲林報導］每到鳳梨產季鳳梨皮處理令農民傷透腦筋，隨意丟棄滋生蚊蠅，雲林縣二崙農產生物科技生產合作社理事主席廖金柱花了5年成功研發鳳梨酵素清潔液，使用過的人都稱讚。

廖金柱很愛動腦筋、嘗試新事物，做過鐵工、飼料自動送料工程、大理石工廠、養雞、開過庭園咖啡、青草茶外銷等。

幾年前因緣際會接觸到無患子肥皂投入清潔用品研究，想起10多年前在古坑開咖啡廳時聽到農民談到鳳梨皮處理問題，他投入鳳梨酵素研究，花了5年時間克服鳳梨皮發酵過程產生味道等問題，成功做出鳳梨酵素清潔液。

廖金柱很自豪表示，他的鳳梨在發酵過程只有鳳梨香味，製作的清潔液98%是鳳梨酵素發酵液、2%是椰子油起泡劑，沒有添加任何化學成份，送驗沒檢出任何有害成份，且鳳梨酵素劑體結構還取得專利。

廖金柱的鳳梨酵素清潔液洗滌效果很好，他示範洗碗液就連焦黑的部分都能洗淨，不過令廖金柱沮喪是鳳梨酵素試過添加變黏稠的鹼性成份物質就會產生臭味，他研發的鳳梨酵素清潔液稀稀的像水一樣，跟市售清潔液黏稠狀不同，也與消費者使用習慣不同，所以產品銷售不易。

雲林縣府建設處長蘇孔志說，縣府得知廖金柱的困境，派人前往其工廠訪查，對其技術及多年努力很肯定，現正協助其打開通路。