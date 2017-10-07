白晝之夜晚間登場 表現台北公共空間創新精神

台北「白晝之夜」踩街活動7日在台大椰林大道登場，圖為表演節目「閃閃電光機器人」。（記者廖振輝攝）

2017-10-07 19:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017台北白晝之夜晚間6時登場，今年從西區移師台大公館商圈，串聯台灣大學、溫羅汀街區及客家文化主題公園3大場域。市長柯文哲晚間出席白晝之夜開幕活動，笑談去年活動結束後，他聽說竟然有20萬人上街，忍不住想台北人都這麼無聊嗎！但也很期待今年文化局又會端出什麼菜。

柯文哲致詞時說，去年第一次在台北舉辦，是全亞洲第2個舉辦的城市，那夜有20萬人參加，聽到第一個反應是「台北人有那麼無聊嗎？」但也馬上問跟文化局，「那明年要去哪裡辦？」後來決定在溫羅汀地區。

柯表示，溫羅汀地區無論是獨立書店、咖啡廳都最多，而台灣大學博物館最多。「白晝之夜」有三個特色，跨夜、免費參與、公民參與，把北市的公共空間以創新精神表現出來。藝術是多元累積，希望今晚超過去年的20萬人，迫不及待看文化局會端出什麼菜

白晝之夜源自法國巴黎，2002年開始，在每年10月的第一個週六夜晚跨夜舉行，以「都市創新」及「公共空間設計」2大核心概念，為市民提供親近藝術及城市的場域，過去15年來已經有120個城市參與。

2017臺北白晝之夜以「公館」為舞臺，依據展演區域的城市人文地景，將長達2公里的路線區分為「椰林電光寶藏」、「溫羅汀獨立寶藏」及「跨文化尋夢寶藏」三大主題。

「椰林電光寶藏」沿椰林大道兩側展開，互動裝置、藝術投影、行為創作與DVJ Battle分別佔據各學院廣場，跨夜文化論壇在星空下開講，整座台大校園彷彿化身夜間藝術學院。

「溫羅汀獨立寶藏」分佈溫州街、羅斯福路與汀洲路街區，馬戲與DJ在台電大樓裡外穿梭亂鬥，人們在藝術表演的引導下走過獨立書店、地下音樂空間及咖啡廳林立的後街小巷，感受公館地區揉合自由叛逆性格與精緻人文底蘊的迷人樣態。

「跨文化尋夢寶藏」則讓平日門禁森嚴的替代役中心，生長出徹夜不眠的白晝閱光藝文聚落；各種在地文化展演與前衛新媒體藝術，在客家文化主題公園的各個角落交流競演。

台電大樓今晚響應白晝之夜，由義大利藝術設計大型幾何夜光地毯圖騰「魔毯廣場」，晚間並會有藝術家進行行動表演。（台電提供）

台北市長柯文哲出席台北「白晝之夜」踩街活動，會前受訪。（記者廖振輝攝）

台大校園現場擺起各種藝術裝置。（記者周彥妤攝）

台大校園現場擺起各種藝術裝置。（記者周彥妤攝）