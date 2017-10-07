屏東「台灣女孩日」活動 縫製布衛生棉送至馬拉威

走訪馬拉威的薛羽彤（右）、陳宣妤。（屏東縣政府提供）

2017-10-07 20:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動性別平等及提升女孩權益，屏東縣政府今天（7日）下午在青少年中心舉辦「2017台灣女孩日」活動，副縣長吳麗雪到場親手縫製布衛生棉，要將愛心送至馬拉威。

今年大學畢業的屏東女孩薛羽彤、陳宣妤，因為想在進入職場前，再為青春熱血一次，而前往馬拉威交流體驗；回國後，一直思考如何幫助馬拉威女孩獲得平等的就學權益，因此發起「女孩大紅日」的行動方案，發起4天內就獲得社會大眾響應，達到預定目標，幫助近800位馬拉威女孩穩定就學；她們今天現身活動會場，分享一路走來的心路歷程，期許自己未來也能持續行善回饋社會。

活動現場還安排手作體驗區，讓民眾現場縫製「布衛生棉」，完成後會成品將送至馬拉威，另有攝影展，帶領與會者透過鏡頭看屏東女孩記錄馬拉威的旅途見聞。

屏東縣副縣長吳麗雪相當肯定屏東女孩勇敢傳愛的行動計畫，除了帶領現場民眾一同寫下對女孩們的祝福，希望喚起社會更多的正面力量，也開心加入手作區，跟鄉親一起動手拿針線，縫製布衛生棉把愛心傳出去。

屏東縣政府社會處表示，行政院為響應聯合國重視投資及培力女孩，落實保障我國女孩各項權益，定10月11日為「台灣女孩日」，屏東縣政府為宣導「台灣女孩日」的意義與精神，也透過多項活動喚起民眾的重視。