鄭文燦：提撥100萬元 發展獨輪車成為桃園特色

2017-10-07 20:08

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕市長盃獨輪車錦標賽今天在蘆竹區光明國中舉行，市長鄭文燦致詞時指出，獨輪車已經成為日本小學的體育課程，體育署舉辦「運動i台灣-22縣市地方特色運動」票選活動，桃園獨輪運動獲得最佳極限運動獎，市府將提撥100萬作為推動基金，讓獨輪成為桃園特色項目以及全國獨輪運動的領航者。

市長盃獨輪車錦標賽共有7項技術競賽、10項全能競賽，有91支隊伍、514位選手參賽，都是來自桃園各地的選手，未來會擴大為全國比賽，邀請各縣市來桃園比賽。