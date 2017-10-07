把二戰碉堡當觀景台地基 網友痛批：說出去會被人笑

壯圍鄉大福里二戰時期碉堡當觀景台地基，引來網友批評公部門不具文化素養。（讀者提供）

2017-10-07 18:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉大福試炮場南端的自行車道旁，有一座二戰時期日軍為防盟軍登陸的R.C造碉堡，近日遭壯圍鄉公所當地基架設鐵桿，打算設置觀景台，卻遭網友痛批太誇張，竟在見證台灣近代史的歷史空間上設觀景平台，公部門完全沒文化素養；但壯圍鄉公所回應，碉堡不具文資身分，設平台並無不法反能促進觀光。

宜蘭縣沿海設有多座二戰時期，日軍為防盟軍登陸的R.C造碉堡，水泥特別厚，可防禦敵軍搶灘登陸時的槍砲掃射，碉堡底下還有地道可以通行，但近日有一座碉堡，遭壯圍鄉公所架設鐵桿，打算製作觀景台，引來網友的不滿。

「公部門完全沒文化素養！」有網友批評，宜蘭強調文化立縣，公部門卻毫無作為，讓珍貴歷史遺址被蹂躪，空有文化資產卻不利用，為了建設而建設，說出去真的會被人笑。

文史工作者張文義表示，日本為防止敵軍登陸宜蘭，頭城到蘇澳沿岸都有設置碉堡，當時的沿岸防禦分3線，第1線佈滿水雷，第2線有戰車壕，第3線就是碉堡與地下坑道，有些大碉堡可以架機槍甚至大砲，這些都是宜蘭的戰爭遺址，可變成觀光資源，但被這樣破壞，實在很可惜。

文化局表示，當初與公所開會時，曾強調遺址不管有沒有文資身分，都要求公所做任何設施，要有可逆性，這樣對未來可能具歷史身分的遺址，才有活化再利用的機會，這是最基本的要求，之後會先確認該碉堡是否具有文資身分，如工程不具可逆性，違反相關法規，該復原就要復原。

壯圍鄉長簡文魁，那些碉堡沒有文資身分，且根本沒有人要管理，公所才想當地基設置觀景台活化，讓民眾看到海岸線的風光，但工程只是把平台放在上面，沒有破壞碉堡或違法的問題。