台史博《我有一個夢》 10月登演新住民生命故事

台史博與阿伯樂戲工場合作「我有一個夢」，新住民素人演員今日在專業劇場人員帶領下排戲。（記者洪瑞琴攝）

2017-10-07 19:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣歷史博物館與阿伯樂戲工場合作「我有一個夢」，由專業劇團帶領新住民素人演員共同創作，演出新住民移動人生中心境的轉折與面臨的困境與期待，將於10月10日、15日演出，邀民眾一起來感受他們熱情的生命力。

台史博今年3月推出「新台客：東南亞移民移工在台灣」特展，匯集新住民個人生命故事，帶觀眾從不同角度看見東南亞移民移工歷史，並且配合特展與駐館藝術團隊阿伯樂戲工場合作主題戲劇活動。

值得一提的是，原本劇本創作希望讓劇團透過訪談紀錄蒐集新住民生命故事，但在今年4月拜訪南市大港國小新住民學習中心時，發現新住民夥伴對表演的熱情與喜愛，在這樣良性互動下，讓新住民從故事素材提供者，搖身一變成為共同創作與演員。

工作團隊先以展覽中個人生命故事概念為基礎，陸續舉辦戲劇、繪本等工作坊，引導新住民與其它學員交流生命中移動的經驗和情感，再由專業劇團將這些鮮活動人的故事重新編排，創作出作品《我有一個夢》。

新住民素人演員擔綱，是很大的挑戰。他們在忙碌的日常，除了必須兼顧家庭、工作之餘，還要空出假日參加工作坊排練。他們挺身展現自我，希望帶給更多同在異鄉的夥伴追求理想生活的勇氣。

台史博館長王長華表示，希望透過戲劇的現場感與感染力，讓更多觀眾和新住民們面對面，從這些素人演員的詮釋與情感演繹中，看見新住民生活中所面臨的困境與期待。