2017白晝之夜雨中登場 民眾撐傘準備徹夜不眠

台大校園現場擺起各種藝術裝置，民眾冒雨參加。（記者周彥妤攝）

2017-10-07 18:48

〔記者周彥妤／台北報導〕2017白晝之夜晚間6時登場，不料，天空不作美，下起陣陣小雨，民眾紛紛撐起雨傘，但在台大椰林大道開幕現場，仍擠滿人潮，等待迎接踩街開幕遊行，為號召徹夜不眠的活動揭開序幕。

今年台北白晝之夜主題規劃串聯台大、溫羅汀與客家文化園區3大主題展區，今天傍晚6點將由藝術家帶領民眾一同開幕踩街，活動將於持續至明日清晨6點。除百組藝術團隊作品展出，總統府、故宮、北美館也都同步響應、開放展出，打造台北成為一夜限定的大型美術館，歡迎民眾屆時一起不睡，「一個人熬夜，不如大家一起白晝之夜」。詳情可搜尋白晝之夜，或下載「白晝之夜」APP。

為配合白晝之夜活動，台北市今天有多處交管，台北市警察局交警大隊表示，今晚6時半至晚間8時，羅斯福路3段（新生南路3段至辛亥路1段間）管制南向2車道，晚間8時後，管制只1車道；辛亥路1段（羅斯福路3段至汀洲路3段間）則於晚間6時半至深夜12時管制一線道。

而晚間8時至晚間10時的藝閣花車遊行，路線將沿路由台灣大學-羅斯福路3段-辛亥路1段-汀洲路3段-師大路-汀洲路3段，最後抵達客家文化主題公園。

交警大隊提醒，活動期間因交通管制，可能造成原本車流量就大的羅斯福路出現堵車情形，建議避免開車行經該區域，另建議駕駛提早改道行駛和平西路及辛亥路，如須行經活動區域請減速慢行，以維交通安全。