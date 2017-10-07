帶著相機走讀社區、認識家鄉 高樹學童開攝影展

2017-10-07 19:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為了讓在地居民看見自己家鄉的美好，彩色盤教育基金會與屏東縣高樹國小合作，暑假帶領孩子帶著召集來的愛心二手相機，探索社區

，紀錄家鄉，成果展今天（7日）在學校圖書館登場。

彩色盤教育基金會每年舉辦攝影活動，今年邁入第4年，在立委周春米支持下，活動前就已募集到所需裝備；屏東縣高樹鄉有豐富的物產跟老故事，基金會為讓小朋友身臨其境，選定廣福、東興及新豐等3村，帶領小朋友用相機在村內所見一切。

去到大路關，即廣福社區，石獅公是在地重要信仰文化，彩色盤邀請文史工作者溫世和導覽介紹，讓小朋友實地接觸3隻石獅公；到新豐村，小朋友體驗農事，從一開始不耐氣候炎熱、抗拒活動，到最後主動拿起鐮刀跟帆布袋，幫忙摘取農作、裝箱，讓農友簡瑋良豎起大拇指。

彩色盤董事施丞貴說，二手相機只是一種學習方式，目的是希望孩子可以學習關心身邊的一切，在謐靜、物產豐富的鄉鎮，更希望因為活動的引導，讓孩子借位思考，了解身邊大人的辛勞，珍惜自己的一切。

學童侯士明說，以前雖有接觸相機，但沒有像這次，會在社區裡走來走去，或是練習從不同的角度看事物，如今學會慢慢欣賞，思考怎麼把主題拍得漂亮。

彩色盤教育基金會也將攝影作品印製成明信片，希望小朋友可以延續活動的意義，即使活動結束，還能持續學習、豐富生活。