帶著相機走讀社區、認識家鄉 高樹學童開攝影展

2017-10-07 19:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為了讓在地居民看見自己家鄉的美好，彩色盤教育基金會與屏東縣高樹國小合作，暑假帶領孩子帶著召集來的愛心二手相機，探索社區

，紀錄家鄉，成果展今天（7日）在學校圖書館登場。

彩色盤教育基金會每年舉辦攝影活動，今年邁入第4年，在立委周春米支持下，活動前就已募集到所需裝備；屏東縣高樹鄉有豐富的物產跟老故事，基金會為讓小朋友身臨其境，選定廣福、東興及新豐等3村，帶領小朋友用相機在村內所見一切。

去到大路關，即廣福社區，石獅公是在地重要信仰文化，彩色盤邀請文史工作者溫世和導覽介紹，讓小朋友實地接觸3隻石獅公；到新豐村，小朋友體驗農事，從一開始不耐氣候炎熱、抗拒活動，到最後主動拿起鐮刀跟帆布袋，幫忙摘取農作、裝箱，讓農友簡瑋良豎起大拇指。

彩色盤董事施丞貴說，二手相機只是一種學習方式，目的是希望孩子可以學習關心身邊的一切，在謐靜、物產豐富的鄉鎮，更希望因為活動的引導，讓孩子借位思考，了解身邊大人的辛勞，珍惜自己的一切。

學童侯士明說，以前雖有接觸相機，但沒有像這次，會在社區裡走來走去，或是練習從不同的角度看事物，如今學會慢慢欣賞，思考怎麼把主題拍得漂亮。

彩色盤教育基金會也將攝影作品印製成明信片，希望小朋友可以延續活動的意義，即使活動結束，還能持續學習、豐富生活。

  • 彩色盤教育基金會為暑假參加社區探索攝影的小朋友舉辦攝影成果展。（記者羅欣貞翻攝）

    彩色盤教育基金會為暑假參加社區探索攝影的小朋友舉辦攝影成果展。（記者羅欣貞翻攝）

  • 彩色盤教育基金會帶領屏東縣高樹鄉學生透過相機走讀社區。（記者羅欣貞翻攝）

    彩色盤教育基金會帶領屏東縣高樹鄉學生透過相機走讀社區。（記者羅欣貞翻攝）

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