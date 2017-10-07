高雄鳳山溪、前鎮河列前瞻 年底前發包施工

2017-10-07 17:28

［記者黃旭磊／高雄報導］鳳山溪、前鎮河、中正預校生態緩坡等工程列入前瞻基礎建設計畫，年底前將發包施工。

前瞻基礎建設計畫（前瞻）撥發8.9億元改善高雄市區水環境，其中，鳳山溪、前鎮河為整治重點將投入7.38億元，立委賴瑞隆今天（7日）透露，年底前將發包施工，預定4年後（民110）年完工，屆時將完善防洪保護、營造優質河岸休憩空間。

前瞻「全國水環境改善計畫」將鳳山溪列入改善工程，經濟部水利署上週完成首次審查，工程含括鳳山溪（含前鎮河）水環境營造、中正預校生態緩坡及民安橋下游左岸生態緩坡工程。

鳳山溪排水起源於高屏溪畔九曲堂山區，向西南流經前鎮、小港等6個行政區，最終於前鎮河注入台灣海峽，在地里長多次會勘，探討防洪計畫並研擬溪邊景觀改善法。

賴瑞隆說，過去治理溪水多採築堤束水，大量使用混凝土興築堤防、護岸等防水建造物，河川喪失原有自然風貌及親水空間，廢棄物也直接排入河川，造成鳳山溪生態浩劫，盼新工法結合景觀、綠地空間，營造優質河岸休憩空間，並提高地下管線安全。

除了鳳山溪，高雄市水利局也將斥資6000萬元，自民族路至五福橋（含中都濕地公園）沿岸規劃自行車道、步道，推動愛河沿線景觀再造工程，打造會呼吸愛河藍帶。